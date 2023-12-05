Путин призвал к этнокультурному балансу в ситуации с мигрантами

Глава государства считает, что в Россию нужно привлекать трудовые ресурсы, которые отвечают экономическим интересам страны В вопросе привлечения в Россию мигрантов необходимо соблюдать этнокультурный баланс.
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