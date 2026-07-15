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Захарова: Запад планирует забрать природные ресурсы Украины за долги

Захарова: Запад планирует забрать природные ресурсы Украины за долги

www.globallookpress.com/Marcel Kusch/dpa Западные страны рассчитывают получить контроль над природными ресурсами и сельскохозяйственными землями Украины в качестве компенсации за оказанную финансовую помощь.

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