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Закон, порядок, государство

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Расчеты БПЛА группировки войск «Днепр» навели российскую артиллерию на РЛС ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты БПЛА группировки войск «Днепр» навели российскую артиллерию на РЛС ВСУ на правом берегу Днепра

После получения команды на огонь по цели, расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» произвел выстрел и с 20 километров уверенно поразил радиолокационную станцию.

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