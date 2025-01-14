Новые троллейбусные маршруты планируют запустить в Омске после полноценного открытия бульвара Архитекторов.
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Новые троллейбусные маршруты планируют запустить в Омске после полноценного открытия бульвара Архитекторов.