На бьюти-передовой: История брутального штурмовика СВО с осколком в груди, ставшего мастером маникюра

Герой СВО Хэшэгтэ Гендунов после ранения нашёл своё призвание в сфере красоты. Обложка © Из личного архива Хэшэгтэ ГендуноваРанение: «кашлял кровью», а в сердце остался осколок26-летний Хэшэгтэ Гендунов из Улан-Удэ (Бурятия) на СВО попал по контракту в ноябре 2022 года.