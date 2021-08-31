56orb

179 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга
    Редко о Дегтяреве пишут. Но даже по этим сообщениям, создается впечатление, что человек работает, для людей. Дай то Б...Дегтярев: к 2023 ...
  • Евгений Решетников
    А когда, кто-нибудь, подумает о работающих т.е. производящих материальное...Путин предложил с...
  • хохлошумер
    Нах. они нужны? Дорого их содержать...Два иностранца в ...

Оренбургско-турецкий кирпичный завод банкротят, даже не начав его строить

Оренбургско-турецкий кирпичный завод банкротят, даже не начав его строить

Соглашение о том, что под Новоорском Оренбургской области будет построено предприятие по выпуску керамического кирпича мощностью 50 миллионов штук в год, было подписано в феврале 2019 года в Москве на форуме «Отечественные строительные материалы».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх