Оренбургско-турецкий кирпичный завод банкротят, даже не начав его строить

Соглашение о том, что под Новоорском Оренбургской области будет построено предприятие по выпуску керамического кирпича мощностью 50 миллионов штук в год, было подписано в феврале 2019 года в Москве на форуме «Отечественные строительные материалы».
Соглашение о том, что под Новоорском Оренбургской области будет построено предприятие по выпуску керамического кирпича мощностью 50 миллионов штук в год, было подписано в феврале 2019 года в Москве на форуме «Отечественные строительные материалы».
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