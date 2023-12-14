Инвесторы просят о налоговых льготах при дроблении акций

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) просят Минфин решить вопрос с налоговыми льготам для инвесторов, которые лишаются их при сплите акций, пишут «Ведомости» со ссылкой на письма организаций.