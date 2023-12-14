Инвесторы просят о налоговых льготах при дроблении акций

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) просят Минфин решить вопрос с налоговыми льготам для инвесторов, которые лишаются их при сплите акций, пишут «Ведомости» со ссылкой на письма организаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии