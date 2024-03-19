Путин провел встречу с кандидатами в президенты, участвовавшими в выборах

Владимир Путин в Кремле провел встречу с кандидатами, которые баллотировались на выборы президента. На встрече он отметил, что у каждого может быть свой взгляд на то и что правительство должно делать, но цели у всех общие.
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