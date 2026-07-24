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Мировое обозрение

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Каллас намерена вызвать российского дипломата и готовит новые санкции

Каллас намерена вызвать российского дипломата и готовит новые санкции

Европа продолжает свою санкционную дуэль с Россией, и на этот раз риторика стала жестче. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не просто анонсировала новые меры — она пошла на демонстративный шаг, вызвав «на ковер» и.

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