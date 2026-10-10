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Царьград

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Bild: Пожар уничтожил склад гумпомощи для Украины в Германии

Bild: Пожар уничтожил склад гумпомощи для Украины в Германии

Во Франкфурте-на-Майне пожар уничтожил склад гуманитарной помощи для Украины. Инцидент произошел в ночь на субботу на территории школы в районе Дорнбуш.

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