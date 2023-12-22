Каждого третьего украинца хотят подсадить на особое "лекарство": Закон уже принят

Украинский депутат Кучеренко возмутился решению правительства легализовать каннабис в стране.Накануне Рада Украины приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны, который на протяжении нескольких лет проталкивал Зеленский.
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