Т-Банк завершил переход на российское решение SafeTech CA

Т-Банк 28 января 2025 года сообщил о завершении перехода с центра сертификации Microsoft CA (Certification Authority) на российское решение SafeTech CA, став первой финансовой организацией в стране, которая отказалась от иностранного Certification Authority в пользу местного продукта.
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