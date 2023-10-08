Yeni Şafak: прекращение поддержки Украины Западом стало реальнее

Global Look Press/Cpl. Austin Fraley/Keystone Press Agency Из-за кризиса в американском конгрессе возможность прекращения поддержки Украины Западом становится все реалистичнее, заявил обозреватель турецкой газеты Yeni Şafak Кадир Устюн.
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