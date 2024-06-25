Forza Horizon 4 скоро снимут с продажи и удалят из Game Pass — подробности и причины Гон...

Forza Horizon 4 скоро снимут с продажи и удалят из Game Pass — подробности и причиныГоночная аркада с открытым миром Forza Horizon 4 уже несколько лет как уступила внимание геймеров более новой Forza Horizon 5, однако теперь на горизонте для игры 2018 года замаячил конец дороги.