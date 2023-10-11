Ряд конгрессменов выступает против увязки в единый пакет военной помощи Израилю и Украине

В конгрессе США развернулись новые дискуссии относительно выделения военной помощи Украине. Причиной стали попытки объединить на законодательном уровне военные поставки Украине и Израилю на фоне вспыхнувшего палестино-израильского конфликта.
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