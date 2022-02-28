Перешедшие на сторону ДНР украинские военные подтвердили, что Киев готовился наступать

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские военнослужащие, перешедшие на сторону Донецкой народной республики, подтверждают, что Киев готовил наступательную операцию на Донбасс, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские военнослужащие, перешедшие на сторону Донецкой народной республики, подтверждают, что Киев готовил наступательную операцию на Донбасс, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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