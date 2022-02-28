Berg PRESS

536 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Даяна
    Очень хотели войны с русскими, и вот они пришли. Теперь узнали почём фунт лиха. Больше никто, никогда не захочет этог...ВСУ в панике: Укр...
  • Александр Мануйлов
    Репутацию хохлушки заработали гораздо раньше, ещё со времён Совка. Люди помнят, им нравилось.В Израиле беженка...
  • Елена ЗуеваДмитриева
    Дай-то Бог!Гипотеза Хазина: ...

Перешедшие на сторону ДНР украинские военные подтвердили, что Киев готовился наступать

Перешедшие на сторону ДНР украинские военные подтвердили, что Киев готовился наступать

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские военнослужащие, перешедшие на сторону Донецкой народной республики, подтверждают, что Киев готовил наступательную операцию на Донбасс, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх