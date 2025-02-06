Какой автомобиль лучше купить: китайский или российский?

Покупка транспортного средства — это всегда важное решение. Если вы находитесь в процессе поиска и раздумываете, какой автомобиль купить — китайской или российской сборки, — стоит тщательно изучить особенности каждого варианта.
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