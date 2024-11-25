Мандарины перед Новым годом подорожают на 30% из-за "череды неудач"

Примечательно, что обычно к новогодним праздникам мандарины дешевеют Мандарины в конце 2024 года подорожают 20-30% из-за целого комплекса причин: от колебаний курса рубля, до сокращения урожая в Турции и наводнений в Испании.
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