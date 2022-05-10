Страна и люди

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Сватовство с неожиданным финалом

Сватовство с неожиданным финалом

Петербуржцы знамениты не только своей удивительной вежливостью, но и крепким, метким словом. Четыре знаменитые скульптуры, которые вы, почти наверняка видели, если были в Петербурге, они припечатали стишком:«Барон фон Клодт представлен ко крестуЗа то, что на Аничковом мостуНа удивленье всей ЕвропыОн выставил четыре голых ж…»На самом деле, эти жесткие стишки написаны тоже от большого уважения к мастеру, только уважение проявилось вот таким своеобразным образом :) И в общем-то, скультуры на Аничковом мосту нравились всем.

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