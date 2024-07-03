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Как выкрутить «обломыш» болта или шпильки, не испортив резьбу в детали. Лучший способ — без высверливания и сварки

Как выкрутить «обломыш» болта или шпильки, не испортив резьбу в детали. Лучший способ — без высверливания и сварки

Приветствую всех автолюбителей. Мне очень часто приходится иметь дело с "трудными" соединениями, и даже несмотря на то, что я по большей части разбираю свежие автомобили, иногда случаются проблемы и какой-нибудь болт или шпилька на выхлопной системе, обламывается, а потом от неё необходимо избавляться.

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