Как выкрутить «обломыш» болта или шпильки, не испортив резьбу в детали. Лучший способ — без высверливания и сварки

Приветствую всех автолюбителей. Мне очень часто приходится иметь дело с "трудными" соединениями, и даже несмотря на то, что я по большей части разбираю свежие автомобили, иногда случаются проблемы и какой-нибудь болт или шпилька на выхлопной системе, обламывается, а потом от неё необходимо избавляться.