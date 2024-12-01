«Крым как мы хотим». Инициативное бюджетирование: для чего оно крымчанам?

Зампредседателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико провела просветительское мероприятия для крымских парламентариев с целью дальнейшей реализации и развития программы «Крым как мы хотим».
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