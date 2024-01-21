Как Лолита, Киркоров, Билан стараются загладить вину и вернуть возможность зарабатывать после «голой вечеринки» Татьяна СергееваПролетел месяц с момента, когда привычная для столичной богемы вечеринка обернулась кошмаром не только для участников «голого» действа, но и для клуба, принимавшего гостей.