Самые странные имена, которые придумали в СССР

Месяца года В Советском Союзе особой популярностью пользовались имена, образованные от месяцов. Так, родители нередко называли детей Декабрием или Декабриной, Ноябриной, Сентябриной, Февралином, Апрелином и, конечно же, Октябриной.
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