Генерал, озеленивший Уссурийск, шок в такси, заражение корью: что читали уссурийцы

Николай Линевич: генерал, взявший штурмом Пекин и первым озеленивший УссурийскВ марте 1904 года почетным гражданином города Никольск-Уссурийский стал Николай Линевич.
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