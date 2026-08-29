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Роспотребнадзор: выбирайте для школьного букета астры, хризантемы или герберы

Роспотребнадзор: выбирайте для школьного букета астры, хризантемы или герберы

Россиянам посоветовали выбирать для школьного букета сезонные и стойкие виды цветов, чтобы они радовали в праздничный день и дольше сохраняли свежесть.

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