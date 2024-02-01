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ГТРК Татарстан

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С 1 февраля увеличится материнский капитал

С 1 февраля увеличится материнский капитал

С начала февраля размер материнского капитала увеличится до 630 300 тыс. руб. Если был получен повышенный материнский капитал на второго ребенка и средства по сертификату не были израсходованы, сумма увеличится на 57 400 тыс.

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