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В США рассказали про сигнал Зеленского России и миру

В США рассказали про сигнал Зеленского России и миру

Заявления о возможном приглашении российской делегации на второй саммит мира со стороны президента Украины Владимира Зеленского является сигналом о готовности к переговорам, рассказала CNN заместитель директора программы по России и Евразии Chatham House Орыся Луцевич.

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