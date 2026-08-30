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BSW планирует совместно с АдГ блокировать помощь Украине в Саксонии-Анхальт

BSW планирует совместно с АдГ блокировать помощь Украине в Саксонии-Анхальт

Партия BSW намерена выступить против военной помощи Украине в случае попадания в ландтаг Саксонии-Анхальт, рассчитывая на поддержку AfD, сообщает 30 августа Welt.

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