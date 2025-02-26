Традиции кровной мести в чеченских тейпах

Точного времени того, когда в чеченском обществе начала формироваться тейповая система сегодня уже невозможно установить, однако известно, что к середине XVIII века чеченцы (нохчи) с присоединением к ним ингушей сложились как этнос.
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