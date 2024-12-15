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Собянин сообщил об открытии четырех станций на Троицкой линии до конца 2024 года

Собянин сообщил об открытии четырех станций на Троицкой линии до конца 2024 года

ТАСС/Михаил Метцель Троицкая линия московского метрополитена до конца 2024 года увеличится на четыре станции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на вопрос ТАСС на съезде "Единой России" 14 декабря.

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