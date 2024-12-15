Собянин сообщил об открытии четырех станций на Троицкой линии до конца 2024 года

ТАСС/Михаил Метцель Троицкая линия московского метрополитена до конца 2024 года увеличится на четыре станции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на вопрос ТАСС на съезде "Единой России" 14 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии