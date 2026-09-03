Владимир Путин поспособствовал росту популяции тигров в Приморском крае до 550—600 особей. Этими данными поделился губернатор Олег Кожемяко на пресс-конференции после Восточного экономического форума, подчеркивая важность поддержки лидера России.
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