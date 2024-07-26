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The Wall Street Journal публикует настоящий план Трампа по Украине. России он не сулит ничего хорошего

The Wall Street Journal публикует настоящий план Трампа по Украине. России он не сулит ничего хорошего

Рупор делового мира Америки – издание The Wall Street Journal – публикует развернутую статью авторства экс-госсекретаря времен первого президентства Дональда Трампа Майка Помпео и советника кампаний Трампа в 2016 и 2020 Дэвида Урбана под названием «Мирный план Трампа для Украины».

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Комментарии
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ольга решетникова
Кто бы сомневался. Уже его фраза в интервью, что &quot;бидон добился лишь укрепления России из-за высоких цен на нефть и газ&quot; - говорит о том, что Доня тоже будет давить нас, просто иными методами. Только наивные могут верить в Трампа. У России нет друзей. Только армия и флот.
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22 час.
Леонид Попивняк
....одна неувязочка....СССР победил и полностью рассчитался ЗОЛОТОМ с пиндостаном по ленд-лизу.....а окраина проиграет в любом случае....так что с таким же успехом эти миллиарды можно просто сжечь
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22 час.

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