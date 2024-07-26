The Wall Street Journal публикует настоящий план Трампа по Украине. России он не сулит ничего хорошего

ольга решетникова

Кто бы сомневался. Уже его фраза в интервью, что "бидон добился лишь укрепления России из-за высоких цен на нефть и газ" - говорит о том, что Доня тоже будет давить нас, просто иными методами. Только наивные могут верить в Трампа. У России нет друзей. Только армия и флот.