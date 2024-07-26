Рупор делового мира Америки – издание The Wall Street Journal – публикует развернутую статью авторства экс-госсекретаря времен первого президентства Дональда Трампа Майка Помпео и советника кампаний Трампа в 2016 и 2020 Дэвида Урбана под названием «Мирный план Трампа для Украины».
The Wall Street Journal публикует настоящий план Трампа по Украине. России он не сулит ничего хорошего
Комментарии
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ольга решетникова
Кто бы сомневался. Уже его фраза в интервью, что "бидон добился лишь укрепления России из-за высоких цен на нефть и газ" - говорит о том, что Доня тоже будет давить нас, просто иными методами. Только наивные могут верить в Трампа. У России нет друзей. Только армия и флот.
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22 час.
Леонид Попивняк
....одна неувязочка....СССР победил и полностью рассчитался ЗОЛОТОМ с пиндостаном по ленд-лизу.....а окраина проиграет в любом случае....так что с таким же успехом эти миллиарды можно просто сжечь
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22 час.
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