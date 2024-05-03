Как православные отметят Пасху в Приволжье: расписание богослужений и мероприятий

В первое воскресенье мая православные россияне отметят Пасху. От Перми до Саратова верующие соберутся в храмах для вечерних и утренних богослужений, зажигания свечей от Благодатного огня и особых церемоний, напоминающих о великом событии Воскресения Христова.
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