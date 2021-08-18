Котлеты из куриного фарша с луком и картофелем — рецепт

Отличный рецепт быстрого приготовления нежных котлет из домашнего куриного фарша с репчатым луком на сковороде, которые приятно удивят своими замечательными вкусовыми качествами и обязательно понравятся многим! Ингредиенты Куриное филе 1 кг.