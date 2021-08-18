Виралайф

44 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Рубин
    Охренеть! Об такой суперновости обязательно должна знать вся страна!Ведущий «Дома-2» ...
  • Иван Петров
    Больно смотреть на этого жеманного "мущщину"“Больно смотреть ...
  • Владимир Eвтушенко
    Где пре5словутый рецепт?Я знаю, как приго...

Котлеты из куриного фарша с луком и картофелем — рецепт

Котлеты из куриного фарша с луком и картофелем — рецепт

Отличный рецепт быстрого приготовления нежных котлет из домашнего куриного фарша с репчатым луком на сковороде, которые приятно удивят своими замечательными вкусовыми качествами и обязательно понравятся многим! Ингредиенты Куриное филе 1 кг.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх