Прибыль банков может достичь 4,4 трлн рублей

Банк России повысил прогноз чистой прибыли банковского сектора на 2026 год с 3,4–3,9 трлн до 3,9–4,4 трлн рублей после того, как за первое полугодие банки заработали 2,3 трлн рублей, что на 36% превышает результат аналогичного периода 2025 года.
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