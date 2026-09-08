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Царьград

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Прибыль банков может достичь 4,4 трлн рублей

Прибыль банков может достичь 4,4 трлн рублей

Банк России повысил прогноз чистой прибыли банковского сектора на 2026 год с 3,4–3,9 трлн до 3,9–4,4 трлн рублей после того, как за первое полугодие банки заработали 2,3 трлн рублей, что на 36% превышает результат аналогичного периода 2025 года.

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