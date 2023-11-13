Друзья Бьянки Цензори "наконец достучались до неё", предупредив о "способах контроля" Канье Уэста над ней

Канье Уэст недавно отправился в путешествие в Дубай и Саудовскую Аравию вместе с дочерью Норт. Супруга рэпера Бьянка Цензори тем временем улетела в родную Австралию, где отдыхает в компании давних друзей.
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