Сотрудникам Renault пригрозили увольнением за отказ от производства оружия

Представитель профсоюза CGT на заводе Renault Флоран Гримальди заявил, что значительное число рабочих французского автогиганта выступают против перепрофилирования конвейеров под выпуск вооружений .
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