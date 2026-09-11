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Пункт-А

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Астраханские рукопашники вернулись домой с золотом и бронзой

Астраханские рукопашники вернулись домой с золотом и бронзой

В сумме набралось 6 медалей. В поселке Витязево Краснодарского края прошли Всероссийские соревнования по рукопашному бою в рамках XIII открытых игр Российского Союза боевых искусств.

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