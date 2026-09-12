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Футболист ЦСКА Матеус Рейс толкнул арбитра после удаления в матче РПЛ с «Рубином»

Футболист ЦСКА Матеус Рейс толкнул арбитра после удаления в матче РПЛ с «Рубином»

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и казанским «Рубином» защитник ЦСКА Матеус Рейс был удалён с поля на 15-й минуте за фол на Андерсоне Арройо.

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