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SHAMAN просит за новогодние корпоративы 11 млн рублей, а год назад сумма не превышала 6 млн

SHAMAN просит за новогодние корпоративы 11 млн рублей, а год назад сумма не превышала 6 млн

Певец-патриот SHAMAN выставил прайс на новогодний корпоратив. Теперь его присутствие на закрытых вечеринках оценивается в 11 млн рублей.

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Комментарии
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Галина 123
Пишут, пишут многие о многом. Одни о патриотизме Я.Дронова. Пишут, пишут, одни  о  патриотизме Я.Дронова. Другие о его псевдопатриотизме. Вот в данной статье о праздничных запросах певца стало известно автору и они сильно его взволновали. Наверное ему прайс лично прислали. Так покажите его читателям.  Даже если эти миллионы существуют. Не надо считать деньги в чужих карманах. Вон как А.Б. Пугачева оскорбилась за это. А Дронов молодой, талантливый, амбициозный, может эти деньги и на СВО отправить, или на гуманитарную помощь детям Донбасса. Да в конце концов, &quot;Антигрязь&quot; построит в ближайшем Подмосковье. Пашите как он и вам воздастся...
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