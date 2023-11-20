SHAMAN просит за новогодние корпоративы 11 млн рублей, а год назад сумма не превышала 6 млн

Галина 123

Пишут, пишут многие о многом. Одни о патриотизме Я.Дронова. Пишут, пишут, одни о патриотизме Я.Дронова. Другие о его псевдопатриотизме. Вот в данной статье о праздничных запросах певца стало известно автору и они сильно его взволновали. Наверное ему прайс лично прислали. Так покажите его читателям. Даже если эти миллионы существуют. Не надо считать деньги в чужих карманах. Вон как А.Б. Пугачева оскорбилась за это. А Дронов молодой, талантливый, амбициозный, может эти деньги и на СВО отправить, или на гуманитарную помощь детям Донбасса. Да в конце концов, "Антигрязь" построит в ближайшем Подмосковье. Пашите как он и вам воздастся...