Куда сходить на Новый год 2024-2025 в Москве с детьми: топ новогодних мероприятий для всей семьи Ирина ВальковаНовый год в Москве — это настоящая сказка, где на каждой улице, площади и в здании можно почувствовать атмосферу праздника.