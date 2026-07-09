Имена хоккеистов «Каролины» нанесли на Кубок Стэнли

Имена владельца, тренеров и хоккеистов «Каролины» были нанесены на Кубок Стэнли . «Харрикейнс» во главе Родом Бринд′Амором стали обладателями трофея в прошедшем сезоне, победив «Вегас» со счетом 4-2 в финальной серии плей-офф НХЛ .