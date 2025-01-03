Кроссовер Lynk & Co 900 опередил Volvo в развитии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Бренд Lynk & Co, созданный компаниями Geely и Volvo, изначально использовал для своих машин младшую шведскую платформу CMA.
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