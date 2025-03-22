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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юлия Ступак: «Считаю Устюгова очень талантливым. Я одна из его главных фанатов – наравне с Крамером»

– Жаль, что Сергей Устюгов не побежит завтра марафон. Он бы украсил эту гонку. – Соглашусь. Мы с ним постоянно как-то спорим, вообще не можем спокойно общаться, но я думаю, что в этом тоже есть какие‑то дружеские нотки.

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