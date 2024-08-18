СМИ сообщили об уходе из жизни Алена Делона, которому было 88 лет. Последние годы актер жил затворником, тяжело болел, практически нигде не появлялся и… ждал кончины.
Алена Делона больше нет. Политолог напомнил, за кого он хотел воевать
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
такие тупые, как ты, простых слов не понимают.
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10 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Вообще наплевать сейчас на Делона. У нас своих проблем выше крыши.
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8 час.
ЕА
Екатерина Андреевна Орлова
А по моему, не нужно его ругать русофобом и прочими словами и выражениями. Он был просто старый дурак, которому, как и очень многим на Западе, может быть большинству, очень капитально засрали мозги западные СМИ. Тем более, что и в России немало тех, кто не умнее его.
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8 час.
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