Алена Делона больше нет. Политолог напомнил, за кого он хотел воевать

ЕА

Екатерина Андреевна Орлова

А по моему, не нужно его ругать русофобом и прочими словами и выражениями. Он был просто старый дурак, которому, как и очень многим на Западе, может быть большинству, очень капитально засрали мозги западные СМИ. Тем более, что и в России немало тех, кто не умнее его.