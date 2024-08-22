Жители Пролетарска рассказали о пожаре на нефтебазе

Свидетели уточняют, что пламя может достигать 10-метровой высоты.Пошли пятые сутки, как спасатели пытаются ликвидировать пожар, возникший на нефтебазе в Пролетарске после того, как на неё рухнули обломки сбитых украинских беспилотников.