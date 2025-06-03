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Спички - не игрушка

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Кофе и лекарства: опасное сочетание, о котором мало кто знает

Кофе и лекарства: опасное сочетание, о котором мало кто знает

Утренний кофе может снижать эффективность лекарств или усиливать их побочные действия. Узнайте, с какими препаратами кофеин несовместим и как правильно принимать таблетки, чтобы не навредить здоровью.

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