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Как малому бизнесу выжить в e-commerce: мой опыт использования парсинга и мониторинга цен

Как малому бизнесу выжить в e-commerce: мой опыт использования парсинга и мониторинга цен

Когда я только начинал развивать свой небольшой интернет-магазин, мне казалось, что главное — это хороший ассортимент и удобный сайт.

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