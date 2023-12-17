Глава Генштаба ЦАХАЛ взял ответственность за инцидент с гибелью заложников

Глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви взял на себя ответственность за трагический инцидент, в результате погибли заложники, которых удерживало палестинское движение ХАМАС, сообщает газета Yedioth Ahronoth.
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