Жительница Уссурийска спасла от падения из окна 3-летнего ребенка, оставленного в квартире

Бдительная молодая мама в Уссурийске предотвратила трагедию с участием малолетних детей, которые остались одни в квартире без присмотра взрослых, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс -службу отдела МВД России по г.
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